Защо се сменят сезоните? Кой води зимата? За феномените в природата разказа Ники Василковски пред десетки ученици в ботевградското село Скравена. Синоптикът на Nova беше гост на преподавателите и възпитаниците на ОУ „Св. св. Кирил и Методий” по повод Месеца на четенето.

Децата от началните класове изслушаха с интерес приказката „Дългата зима” и споделиха кой обича студения сезон и кой - топлите. Учениците любопитстваха защо Ники Василковски е избрал да изследва времето. „Обичам всички проявления на времето - и зимните студове, и летните горещини, и гръмотевичните бури…”, разказа синоптикът.

Скравена е сред най-живите села в Софийска област. В училище „Св. св. Кирил и Методий” учат над 120 деца. Освен с уютни и приветливи класни стаи, учениците разполагат с покрит спортен салон и 5 спортни игрища.

