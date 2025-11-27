Снимка: iStock
Високо напрежение: Застрашено ли е управлението и ще се радикализират ли протестите?
Войната в Украйна: Стив Уиткоф е съветвал руснаците как да накарат Тръмп да се съгласи с техните искания
Илияна Йотова: Подкрепям протеста в София срещу бюджета
Владимир Чуков: Мирният план на Тръмп за Украйна трудно може да бъде разчетен на този етап
Огнян Минчев: Много сили у нас знаят какво не искат, но не предлагат ясна алтернатива
На второ четене: Ресорната комисия прие бюджетите на НЗОК и ДОО за 2026 г.
Предлагат се и законодателни промени, засягащи управлението на местните данъци и такси
Големият държавен бюджет се очаква да влезе за разглеждане на второ четене в ресорната парламентарна комисия. По него са внесени 96 предложения за промени. Част от тях предвиждат преразпределения на бюджетни средства към конкретни сектори и региони, както и допълнителна подкрепа за социални и културни институции.
Предлагат се и законодателни промени, засягащи управлението на местните данъци и такси, а част от предложенията предвиждат и запазване на настоящия размер на данък дивидент на 5%.
На второ четене: Ресорната комисия прие бюджетите на НЗОК и ДОО за 2026 г.
Скандал беляза заседанието на бюджетната комисия в сряда, на което депутатите разгледаха бюджетите на НЗОК и ДОО, а вечерта се събра и протест в "Триъгълника на властта" в знак на недоволство към разпределението на държавните пари за 2026 година.Редактор: Дарина Методиева
