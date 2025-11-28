Лувърът в Париж ще увеличи цената на билетите за посетители, които не са от Европейския съюз и от Европейското икономическо пространство, включващо освен ЕС и Лихтенщайн, Норвегия и Исландия.

От 14 януари 2026 г. билетите за тези посетители ще струват 32 евро. Това е с 10 евро повече от цената на настоящия.

Управата на музея взе това решение в четвъртък, като се надява постъпленията от увеличението да са между 15 и 20 милиона евро на година, които ще бъдат вложени в разрешаването на структурни проблеми на Лувъра.

По-рано тази есен в музея беше извършен зрелищен обир, като ценностите на стойност 88 милиона евро още не са открити. Няколко души бяха арестувани за кражбата, извадила наяве сериозни проблеми със сигурността на Лувъра.

