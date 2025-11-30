Съединените щати са предложили на президента Николас Мадуро „да замине за Русия“ или за друга държава, заяви днес в интервю за CNN американският сенатор Маркуейн Мълин.

„Между другото ние дадохме на Мадуро възможност да си тръгне“, увери сенаторът републиканец от Оклахома. „Казахме му, че може да замине за Русия или да отиде в друга страна“, добави той.

Тези изявления идват в момент на много голямо напрежение между Съединените щати и Венецуела. Американският президент Доналд Тръмп разпореди разполагането на въоръжени сили в Карибско море и предупреди, че смята въздушното пространство на Венецуела за „напълно затворено“, след като изпрати в района най-големия самолетоносач в света.

Мадуро и Тръмп - готови да се срещнат лично

Републиканецът оправдава тези операции с обвинения, че Каракас стои зад трафика на наркотици, който залива пазара в Съединените щати. Николас Мадуро отхвърля обвиненията и твърди, че Вашингтон използва предлог, за да го свали от власт, да предизвика смяна на режима във Венецуела и да се добере до петролния ѝ резерв. Вчера неговото правителство разпореди военни учения по венецуелското крайбрежие.

На власт от 2013 г., президентът социалист е политически наследник на Уго Чавес – фигура на радикалната латиноамериканска левица. Той бе преизбран през 2024 г. след спорни избори, белязани от безредици и арести.

Редактор: Цветина Петкова