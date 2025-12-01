Прага откри официално двата си големи коледни базара. Тази година те са много богато украсени и откриването привлече хиляди жители и туристи. Пазарите са на площада в стария град и Вацлавския площад. По-голямата атракция е базара в Стария град, където е и голямата коледна елха.

Там е подредена сцена на Рождество и има музика на живо. Посетителите могат да се качат на мост над базара, за да го видят от високо. На Вацлавския площад има практически всичко, което предлага и по-големия базар, като в допълнение беше открита и ледена пързалка.

В чешката столица много обичат коледните базари и освен двата големи има още 5 на по-малки, квартални площади. Достъпът до всички е свободен, но общината призовава посетителите да се запознаят с работното време. Базарите ще бъдат отворени до 6-ти януари.

Редактор: Цветина Петкова