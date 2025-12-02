Един от емблематичните универсални магазини във френската столица, „Галери Лафайет“ откри ледена пързалка с гледка от покрива си към Операта и Айфеловата кула.

Посетителите могат да се пързалят по изкуствената ледена повърхност с площ 176 квадратни метра. Според управата на магазина, нейната синтетична повърхност, наподобяваща твърда пластмаса, е по-екологична.

„Галери Лафайет“ е универсален магазин в Париж, разположен на булевард „Осман“.

С търговска площ от 70 хиляди квадратни метра, 25 милиона посетители и 1 милиард евро оборот през 2009 година, днес това е един от най-големите луксозни магазини в света, изпреварвайки Харъдс в Лондон, Блумингдейлс в Ню Йорк и Исетан в Токио.

Редактор: Цветина Петкова