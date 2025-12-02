-
-
-
-
-
-
Тя е повърхност с площ 176 квадратни метра
Един от емблематичните универсални магазини във френската столица, „Галери Лафайет“ откри ледена пързалка с гледка от покрива си към Операта и Айфеловата кула.
Посетителите могат да се пързалят по изкуствената ледена повърхност с площ 176 квадратни метра. Според управата на магазина, нейната синтетична повърхност, наподобяваща твърда пластмаса, е по-екологична.
„Галери Лафайет“ е универсален магазин в Париж, разположен на булевард „Осман“.
Запалиха светлините на най-високата жива коледна елха в Европа в Димитровград
С търговска площ от 70 хиляди квадратни метра, 25 милиона посетители и 1 милиард евро оборот през 2009 година, днес това е един от най-големите луксозни магазини в света, изпреварвайки Харъдс в Лондон, Блумингдейлс в Ню Йорк и Исетан в Токио.Редактор: Цветина Петкова
