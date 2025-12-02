Изследователи в Израел използват изкуствен интелект, за да разчетат най-голямата колекция от средновековни еврейски документи. Новата система вече е обработила стотици хиляди фрагменти и позволява бързо сравняване на текстове, написани на различни древни езици. Учените смятат, че така ще бъдат открити и текстове, чието съдържание досега е оставало напълно неизвестно.

В хранилището има над 400 хиляди запазени фрагмента, събирани в продължение на почти хиляда години. Много от тях са силно повредени, раздробени, избледнели, а езиците и почерците варират изключително много.

"За повече от 100 години са били разчетени едва около 15% от текстовете", казва изследователят Даниел Стокл Бен Езра.



Днес цялата колекция е дигитализирана и е достъпна онлайн като изображения, но повечето елементи остават некаталогизирани и много съществуват като неподредени фрагменти от по-дълги произведения.





"Имаме писмености от стотици години, различни региони и езици", казва още Даниел.



Системата позволява на учените да сравняват думи и имена в хиляди документи, както и да сглобяват отделни откъси от различни текстове в едно цяло. Така части, които доскоро са изглеждали несвързани, започват да придобиват смисъл.



"Следващата стъпка е да сравним транскрипциите с познатите текстове и да открием кои са напълно нови", казва още изследователят.

Работата на екипа не само разкрива съдържанието на документите, но и позволява проследяване на историята на цели семейства, общности и търговски мрежи.



"Машината може да бъде обучена от експерти да дешифрира писмености от езици, които не говорим. Така писменото наследство става достъпно за много повече хора", посочва Даниел.



Сред разкритите досега текстове има лични писма, договори, поезия, медицински текстове и редки ръкописи от времето на древния философ Рамбам.

Редактор: Цветина Петрова