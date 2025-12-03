Снимка: ЕС, архив/Видео:"Ройтерс"
Трима души са в ареста след акция на полицията и ОЛАФ в Брюксел и Брюж
Бившият върховен представител на ЕС за външната политика Федерика Могерини и висш служител на Европейската комисия са сред арестуваните при разследване за корупционна схема. Акцията е проведена вчера сутринта в 07:30 ч., когато полиция е влязла в сградата на Европейската служба за външна дейност в Брюксел и в офиси на Колежа на Европа.
►В резултат на операцията са задържани трима души:
►В резултат на операцията са задържани трима души:
Федерика Могерини – бивш шеф на европейската дипломация и настоящ ректор на Колежа на Европа.
Стефано Санино – главен секретар на Европейската служба за външна дейност, който понастоящем е и генерален директор в Европейската комисия
Служител от администрацията на Колежа на Европа.
►Обвинението: Привилегирована информация за 1 милион евро
Според разследващите генералният директор Стефано Санино е предоставил вътрешна информация на Федерика Могерини. Целта е била Колежът на Европа, който тя ръководи, да спечели проект на стойност 1 милион евро. Средствата са били отпуснати за подготовка и обучение на бъдещи европейски дипломати и функционери в рамките на няколко месеца.
Разследването е стартирало по сигнал и реакция на Европейската прокуратура. Задържаните остават в ареста, като според белгийското законодателство полицията има право да ги задържи до 48 часа.
