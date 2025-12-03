Куче робот прави триизмерен модел на горите в Европа. Целта му е да помогне на учените да следят здравето на горските масиви.

Чрез подробните карти те могат да наблюдават къде гората се развива нормално и къде има затруднения. След това да се намесят, като изсичат излишни дървета, за да растат останалите добре или за да предотвратят опасността от пожари.

Засега роботът обикаля пробно във Финландия, Швейцария и Великобритания. Работата му прави излишни дългите и трудни обиколки на екипите, които обичайно следят за здравето на горските масиви.

Редактор: Станимира Шикова