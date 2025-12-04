Майли Сайръс се сгоди за приятеля си - музиканта Макс Морандо, с когото са заедно от четири години. Малко след като се разбра, че двамата планират да се оженят, американската певица и актриса даде интервю за списание People.

„Това, което мога да споделя, е, че за нас личният ни живот и това, че не го разгласяваме, е нещо, което ме учудва, че всъщност съм успяла да постигна и че имам повече възможности за избор. Мисля, че това се дължи и на факта, че съм по-възрастна и по-предпазлива по отношение на това, което съм готова да споделя“, заяви тя.

Плагиатство? Съдят Майли Сайръс заради песен на Бруно Марс

Сайръс и Морандо, който свири на барабани в групата Liily, обявиха годежа си, след като двойката се появи на премиерата на филма „Аватар: Огън и пепел“ в Лос Анджелис на 2 декември вечерта. Песента на Майли „Dream As One“ е включена във филма.

Докато позираха за снимки на червения килим, тя носеше блестящ пръстен на безименния си пръст.

По-късно представителят на бижутера Джаки Айче потвърди, че пръстенът е изработен по поръчка.

Само няколко часа след като двойката се появи заедно на червения килим, бащата на Макс, Дан Морандо, сподели поздравителен пост в социалните мрежи.

Публикувайки снимки от частно тържество в суши ресторант, той показа на феновете отблизо пръстена на Сайръс и сподели кадри на двойката, прегърната и усмихната. Той озаглави публикацията с поредица от емотикони: червено сърце, годежен пръстен, бутилка шампанско и парти попър.

Според DeuxMoi, Майли Сайръс за първи път е забелязана с пръстена около средата на ноември. Той се появи и на снимките, които тя сподели в Instagram от вечерята по повод 33-ия си рожден ден с приятели на 23 ноември.

Певицата разкри в интервю за корицата на британското издание на Vogue от юли 2023 г., че тя и Морандо са се запознали на сляпа среща.

„Ами, за мен беше сляпа, но не и за него. Помислих си: „Най-лошото, което може да се случи, е да си тръгна“, разказа тя пред списанието.

Редактор: Мария Барабашка