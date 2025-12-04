Шведски стартъп използва автономни електрокари в Стокхолм от една година. На борда на превозните средства няма хора. Изкуствен интелект управлява камиона с помощта на камери, лазери и радар.

Тъй като населението в Швеция все още е скептично настроено към изкуствения интелект зад волана, бъдещето ще трябва трябва да почака. Експлоатацията по обществените пътища все още е ограничена и въпреки технологичната готовност, превозните средства се наблюдават от хора. Репортаж на Дойче веле.

Камерите, радарите и лазерните сензори позволяват на изкуствен интелект да създаде 3D изображение на обкръжението. Самоуправляващият се камион се движи между два склада на онлайн аптека край Стокхолм. Той е проектиран от шведската компания Einride.

„Най-голямата възможност, която виждаме, е при средни до къси разстояния с много повтаряеми курсове. Това означава да се движим от фабрика до склад или от склад до склад, при големи обеми и висока степен на повторяемост“, смята генералният мениджър Хенрик Грийн.

Маршрутите на камиона включват кратък участък по обществен път – още една причина все още да е необходим човек, който го управлява от дистанция. На 500 километра разстояние, в Гьотеборг, където се намира контролният център, автономните превозни средства се наблюдават от дежурни оператори, а камерите предават какво „виждат“ камионите. Когато предстои сложен участък, изкуственият интелект се свързва с човешкия оператор. Какъвто е Фелисия Нордстрьом.

„Ако например приближаваме завой без видимост, превозното средство спира и ме пита дали е безопасно да продължи“, разкрива тя.

Изкуственият интелект задава тези въпроси само поради официалните изисквания за безопасност. Според ръководителя на автономните операции, технологията вече позволява пълна автономност без човешки контрол и намеса.

„От технологична гледна точка не е необходимо да пита. Можем да работим напълно автономно, да изключим дистанционния интерфейс и машината да се движи сама. Така че активно работим с властите, за да се реши този въпрос в бъдеще“, уточни Хенрик Лилберг.

Какво мисли шведската общественост за автономните камиони по пътищата? Анкета по улиците в страната показва известен скептицизъм към изкуствения интелект като шофьор. Според гражданите не е напълно безопасно и трябва да се отложи с няколко години - за да се развие технологията.

Онлайн аптеката започва да използва автономни камиони през 2024 г. В идеалния вариант компанията би искала превозните средства да доставят директно до клиентите, а не само между складовете. Но разрешение за тази следваща стъпка все още се чака.

„По-евтино е, по-ефективно е. Те са електрически. Освен това можем да правим доставки 24/7. А шофьорът трябва да спи, разболява се или има нужда от ваканция. Но автономните камиони могат да работят непрекъснато“, обясни Пeр Свeрдсон, който е изпълнителен директор на Apotea.

Самоуправляващите се камиони са част от по-мащабна стратегия за автоматизация. Роботи и други машини вече обработват 85% от логистичния поток на компанията – и опаковат до 100 000 пратки дневно. Нов склад в Южна Швеция вече е напълно автоматизиран.

Пристанището в Антверпен също въвежда автономен транспорт на товари – и тъкмо там Einride показа своя самоуправляващ се камион на обществен път. Компанията се надява да премине към следващото ниво – като спечели договор за автономен превоз на контейнери.

Редактор: Цветина Петкова