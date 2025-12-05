В Лондон запалиха светлините на коледното дърво на площад "Трафалгар". Традицията там да има коледно дърво от Норвегия е от 1947 г. Тогава норвежката държава решава да подарява елха на Великобритания като благодарност за помощта по време на Втората световна война. Дървото обикновено се отсича на специална церемония в Норвегия, в присъствието на британския посланик и кмета на Осло. След това елхата се превозва с кораб до Острова.

Запалването на светлините винаги е в първия четвъртък на декември. Коледното дърво стои на известния площад до 6 януари. По традиция не е пищно украсено, защото се следва норвежки стил, който е по-обран.

Редактор: Дарина Методиева