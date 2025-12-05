Световен шампионат по подводен шах събра 8 от най-добрите гмуркачи сред шахматистите от цял свят в Кейптаун. Те се включиха в подгряваща надпревара по "свободен стил" - един вид разгрявка преди официалното състезание. То се провежда в басейн, на дъното на който беше поставена шахматна дъска с магнитни фигури.

Условието на играта е просто. Всеки от участниците разполага за хода си с толкова време, за колкото може да задържи дъха си под вода. В момента, в който изплува, е ред на неговия опонент.

Така нареченият "Подводен шах" е формат е създаден през 2012 г. от живеещия в Лондон изобретател Етан Илфелд, основател на Олимпиадата по спортове за ума. В Лондон се провеждат ежегодно подобни надпревари, както и национални състезания в Германия, Полша, Австрия и Нидерландия.

Редактор: Станимира Шикова