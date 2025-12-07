Лукс, ексклузивност и стил. Това обещават снимките на Монако в социалните медии. Но каква е в действителност малката европейска държава? Отговор на този въпрос потърси екип на "Дойче веле", който ни отвежда на разходка в страната.

Заобиколен почти от всички страни от Франция по Средиземноморското крайбрежие, Монако е с площ от само два квадратни километра. То е втората най-малка и най-гъсто населена държава в света - дом на 40 хиляди души. Данъчни облекчения, автомобилни състезания и бляскави знаменитости — с това е известно Монако.

По стъпките на Айнщайн в Берн (ВИДЕО)

Страната е конституционна монархия. Семейство Грималди управлява княжеството от 13 век. Легендарното казино „Монте Карло“, едно от най-известните в света, е мястото, където свръхбогатите обичат да показват луксозните си автомобили.

Валентина Дега Спари работи като фотограф, автор и агент по недвижими имоти в страната.

„Монако в дъжда е специално. Може да направите уникални снимки, защото да видите Монако празно е доста необичайно“, споделя тя.

Повече по темата гледайте във видеото.

Редактор: Станимира Шикова