Берн – мястото, където младият физик Алберт Айнщайн е живял няколко години и където е разработил своята световноизвестна теория на относителността — трудът, който го прави прочут гений.



Спокоен град с малко под 150 000 жители. Берн се намира в немскоговорящата част на страната.

Много хора смятат, че Цюрих е столицата на Швейцария, но не — Берн е седалище на парламента и правителството.

Айнщайн пристига там през 1902 г. По това време Старият град изглежда почти като днес. Не се е променил много от XII век и е обявен за обект на ЮНЕСКО.

Айнщайн пристига в Берн в търсене на работа. Там в Патентното ведомство, той намира добре платена постоянна позиция. Тогава е на 22 години и вече е завършил специалност физика, но никой не иска да го наеме като учен. В Патентното ведомство геният трябва да оценява изобретенията на други хора.

Може би ще искате да посетите апартамента на Айнщайн. Той е живял на втория етаж на тази сграда от 1903 до 1905 г., заедно с първата си съпруга Милева и сина им. Апартаментът има спалня, кухня, детска стая и хол. Именно там се ражда известната формула.

Съпругата му Милева била математик и Алберт можел да обсъжда идеите си с нея, доразвивайки ги.

След това, през 1905 г., часът наближава. Айнщайн публикува не само една, а пет новаторски статии за светлината, материята и енергията. Сред тях е неговата специална теория на относителността.

От 1905 г. нататък научната кариера на Айнщайн набира скорост. Но той става „суперзвезда” едва когато получава Нобеловата награда през 1922 година.

Повече гледайте във видеото.

Редактор: Ина Григорова