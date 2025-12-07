Снимка: iStock
-
-
-
-
-
-
Това е един от най-активните кратери в света
Вулканът Килауеа на Хавайските острови впечатли с ново изригване. Кратерът изхвърли 100-метрови фонтани от лава, а разтопената магма потече по северния му склон.
От Геоложката служба на Съединените щати посочват, че северният отвор на вулкана е с повишена активност и засилени изхвърляния на лава. Южният кратер обаче остава със слаби до умерени изригвания през нощта, посочват експертите.
Деветчасово зрелище: Изригна вулканът Килауеа в Хавай (ВИДЕО)
По време на активността на Килауеа са отчетени и леки до умерени трусове. Вулканът, който е разположен в затворена зона на националния парк „Вулкани на Хаваите“, е един от най-активните в света и изригва периодично от края на 2024 година.Редактор: Станимира Шикова
