За десета поредна година алпийският град Бриксен представи своя зимен светлинен спектакъл, създаден съвместно с УНИЦЕФ. Шоуто разказва вълшебна история чрез светлини и музика в историческия Епископски дворец. Атмосферата се допълва от традиционния коледен базар.

Италианският град Бриксен представи своя традиционен светлинен спектакъл, тази година създаден в сътрудничество с УНИЦЕФ и световноизвестния композитор Джорджо Мородер.

"Голямо удоволствие е Джорджо Мородер да композира и напише музиката за нашето шоу. Три години се опитвахме да се свържем с него и да го убедим да се включи. Тази година обаче е специална - отбелязваме десет години от първото представление, така че моментът е идеален", каза организаторът Вернер Заноти.

Новата продукция включва изцяло оригинална музика, създадена специално за спектакъла от Мородер - носител на "Оскар" за музиката си във филмите "Среднощен експрес", "Флашдeнс" и "Топ Гън".

"По Коледа хората искат нещо специално, нещо романтично, което да им помогне да се отърват от стреса", смята Мородер.

Шоуто се представя в историческия Епископски дворец - една от най-емблематичните религиозни и политически забележителности в Бриксен. 20-минутното шоу проследява приключението на малкото същество "Упс", което обикаля града в опит да намери дома си. От УНИЦЕФ споделят, че продукцията е насочена към децата и техните семейства.

Недалеч от двореца празничната атмосфера се допълва от традиционния коледен пазар, който предлага ръчно изработени изделия и местни специалитети.

Редактор: Цветина Петкова