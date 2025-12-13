Стойността на среброто се е увеличило приблизително двойно тази година, достигайки над 60 долара за унция. Търсим причината в дефицита на доставките, несигурността в тарифите и очакванията за намаляване на лихвените проценти от Федералния резерв, според EuroNews.

Рязко покачване в цената се отчита и при златото през последната година, но темповете, с които се движат стойностите на двата благородни метала не са еднакви. Според редица експерти златото традиционно се възприема като най-сигурният актив, но инвестицията търпи възвръщаемост бавно, а цената расте стъпаловидно. Среброто демонстрира значително по-бърз растеж, подкрепен както от инвестиционното, така и от индустриалното търсене. Данните показват, че цената на среброто е нараснала от приблизително 30 долара за унция в началото на годината до около 62 долара през декември, което представлява почти удвояване. Цената на златото от своя страна към 12 ноември е достигнала 4 135 долара за унция. За сравнение - това е покачване с 27 долара спрямо същото време на предния ден. Неговият растеж е по-умерен – приблизително 60% за годината като се сметне процентното увеличение на годишна база.

Основните фактори, които определят цените на двата скъпоценни метала са свързани с геополитическата обстановка в световен мащаб и основно в САЩ, заради ФЕД. По отношение на среброто ръстът се дължи на очакваните по-агресивни лихвени намаления от Федералния резерв, понижената доходност по лихвени активи, несигурността около евентуални американски мита върху вноса на сребро, както и изключително силното индустриално търсене.

Стойността на златото се влияе от всеки глобален трус, включително конфликта в Близкия изток и войната в Украйна. Валутите на основните участници във военните конфликти стават нестабилни, доверието в тях отслабва, от друга страна доларът, който е обвързан със златото е непоклатим. Нагласите на световните банки и дребните инвеститори също се преориентират с цел защита, пише ProForex.

Решенията на Федералния резерв, Европейската централна банка и Народната банка на Китай оказват силно влияние върху цената на златото, тъй като ниските лихви го правят по-привлекателен спрямо облигациите. Тази година съществен фактор за голяма амплитуда бяха и изборите в САЩ, които засилват интереса към активи-убежища именно в периоди на политическа и икономическа несигурност.

В сравнение със златото среброто расте по-бързо, като причината се крие във факта, че среброто се употребява в пъти повече или в случая е валидна максимата „търсенето определя предлагането”. Докато златото запазва стойността си стабилно при геополитически риск, среброто реагира много по-рязко както на очакваните промени в лихвената политика, така и на фактори, свързани с доставките и технологичните индустрии. International Energy Agency пояснява, че търсенето на среброто се е увеличило значително в соларния сектор и електромобилното производство, което засилва натиска върху цените в условията на глобални трансформации в енергетиката. Включването му в американския списък на стратегически минерали за 2025 г. породи опасения за бъдещи ограничения върху вноса, което доведе до увеличено складиране на метала и допълнителен растеж върху цените.