Българският лекарски съюз организира извънреден събор. Темата е новият Национален рамков договор, но заради събитията от последните дни фокусът се премести и върху бюджетa за здраве за новата година.
Общопрактикуващият лекар Георги Миндов отбеляза, че според него най-важната промяна е, че ОПЛ ще могат да издават рецепта (електронно предписание) без извършване на преглед на лица с временна фактическа невъзможност по медицински причини да посетят лекаря, както и на ЗОЛ с трайни двигателни увреждания. Без осъществен преглед рецепти могат да се издават за период от 6 месеца от последния документиран преглед.
Протести в здравеопазването заради неяснотата за увеличение на заплатите (СНИМКИ)
„Ние разбираме, че политическата обстановка е много нестабилна, но трябва по най- бързия начин да се вземат мерки, защото здравето касае всекиго и то няма политическа оцветка. Липсата на бюджет ще се отрази на всички, затова призовавам управляващите да проявят политическа мъдрост и да помогнат на българите”, каза председателят на БЛС Николай Брънзалов.
