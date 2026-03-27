„Сърдечноболните са най-уязвими към смяната на часовото време. Хроничноболните трябва да следят квърното си налягане по-често. Младите също трябва да следят своето състояние, защото при тях също стават проблеми, макар и рядко”. Това каза в Обедния информационен блок по NOVA NEWS кардиологът д-р Стефан Стоянов.

„Промяната на часовото време се отразява на всеки човек. В зависимост от часовото време, нашият организъм е настроен по различен начин и всяка промяна води до леки изменения в неговата регулация”, заяви лекарят.

"Смяната на времето е излишно препятствие, което възлагаме пред организмите си. Хората, които са уязвими на този фактор, не са малък брой. Ще намалим риска от усложнения, ако премахнем тази смяна", допълни още д-р Стоянов.

