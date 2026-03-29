Доц. д-р Йорданка Ямакова от УМБАЛ „Александровска болница“ определи сепсиса като едно от най-тежките състояния в съвременната медицина по време на гостуването си в предаването „Пулс“.

По думите ѝ това е сериозно нарушение на функциите на органите, причинено от неправилна реакция на организма към инфекция. В световен мащаб всяка година около 49 милиона души развиват сепсис, като близо 11 милиона от случаите завършват фатално.

Тя обясни, че симптомите могат да бъдат разнообразни и често подвеждащи - от обща отпадналост, висока температура и ускорен пулс, до конкретни оплаквания според мястото на инфекцията, като кашлица, болки в корема или проблеми с уринирането. При напредване на състоянието се стига до органна недостатъчност - сърдечна, бъбречна или чернодробна, което прави състоянието животозастрашаващо.

Според специалиста най-рискови са пациентите с отслабена имунна система - хора на химиотерапия, с трансплантации или хронични заболявания като диабет и сърдечна недостатъчност. Дори на пръв поглед лека инфекция може да прогресира бързо, особено при такива пациенти. Преминаването от сепсис към септичен шок може да стане за кратко време, като тогава кръвното налягане спада критично и се налага спешна интензивна терапия.

Лечението включва бързо започване на антибиотична терапия, често с комбинация от медикаменти, както и поддържане на функциите на жизненоважните органи. В тежки случаи се прилагат апаратна вентилация, методи за пречистване на кръвта и медикаменти за стабилизиране на кръвното налягане. Възстановяването след сепсис може да бъде продължително и да изисква допълнителни грижи, включително рехабилитация и помощ в ежедневието.