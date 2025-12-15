Окръжен съд - Ловеч отложи гледането на мярката на един от арестуваните след полицейската акция в петък, проведена на територията на област Ловеч и град София. Мярката беше насрочена първоначално за днес, когато трябваше да се реши дали считания за наркобос Росен Кръстев - Стъкларя трябва да остане в ареста.

Началникът на 5-то РУ обжалва постановлението му от 72 часа задържане. Мерките на Пламен Максимов, Росен Кръстев, както и на останалите четирима полицаи ще бъдат гледани във вторник.

Наркотици, палежи и подкупи: 7 обвиняеми, сред тях и полицаи от 5 РУ, след мащабна акция в Ловеч и София

Днес бяха повдигнати обвинения на 7 души за участие в група за извършване на тежки умишлени престъпления. Двама от тях са посочени като ръководители - единият е от арестуваните полицаи. Четирима от обвиняемите цивилни са добре познати на службите заради разпространение на наркотици в Ловеч и София. Смята се, че те извършвали палежи, искали подкупи и разпространявали наркотици. Законът предвижда наказания по отделно за арестуваните от 3 до 10, от 3 до 12 и от 5 до 15 години затвор. Обвиненията са за период повече от година и половина.

Припомняме, че на 12 декември властите задържаха началника на Пето районно управление в София Пламен Максимов, началника на сектор "Наркотици", както и още двама служители от същия сектор на районното управление. Арестувани бяха още 12 души при акцията срещу наркомафията. Иззети са големи количества наркотици – марихуана, синтетични наркотични вещества, кокаин, много вещи, десетки хиляди евро, както и златни ценности.