Властите в Съединените щати разпространиха нови кадри със заподозрения за масовата стрелба в университета „Браун“.

Две денонощия след нападението мъжът още не е заловен. Федералното бюро за разследване обяви парична награда за информация, водеща до арест. Разследващите публикуваха няколко кратки клипа от охранителни камери, които показват как заподозреният върви по улицата малко преди нападението.

Жертви и ранени след стрелба в американския университет „Браун“

По-рано властите задържаха мъж, но сега казват, че 'доказателствата водят в друга посока'. Междувременно станаха ясни имената на двамата убити студенти - 19-годишната Елън Кук и 21-годишния Мохамед Умурзоков. Един от ранените е в критично състояние, седем са стабилизирани, а един е изписан.

"Подновяваме призива си към гражданите за каквато и да информация за стрелеца. Не смятайте нищо за прекалено маловажно или без връзка със случая. Също така обявяваме, че ФБР дава награда от 50 хиляди долара за информация, която да доведе до разпознаването и задържането на човека, когото ние смятаме за въоръжен и опасен", посочи ръководителят на разследването на ФБР Тед Докс.

Редактор: Цветина Петкова