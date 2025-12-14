Двама души са убити, а 9 са пострадали след стрелбата в университета „Браун“ в американския щат Роуд Айлънд, предаде АФП. Един от тях е в критично състояние и с опасност за живота. Извършителят на нападението в престижното висше училище от Бръшляновата лига все още се издирва. Според властите той е мъж на около 30-40 години.

Кметът на град Провидънс Брет Смайли заяви на пресконференция, че може да потвърди смъртта на двама души и тежкото състояние на още девет пострадали. Районът около университета остава под засилени мерки за сигурност. Полицията в Провидънс, щата Роуд Айлънд, съобщи, че е задържала лице, свързано със стрелбата в университета "Браун".

Четирима души са загинали, 10 са ранени след масова стрелба в САЩ

По данни на „Браун“ сигналът за активен стрелец в района на инженерните сгради Barus и Holley е подаден в 16:22 ч. местно време (23:22 българско), когато в сградата били насрочени няколко изпита. В първоначалното предупреждение университетът призова хората да заключат вратите, да изключат звука на телефоните си и да се укрият до второ нареждане.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи в социалната си мрежа Truth Social, че е бил информиран за нападението. Той заяви, че ФБР е на място, и отправи послание за подкрепа към пострадалите и техните семейства.

Районът около университета беше бързо отцепен, като полиция и спешни екипи се стекоха на място. Местната телевизия WPRI съобщи за дрехи и следи от кръв по тротоарите в близост до сградите.

„В момента сме съсредоточени върху подкрепата на семействата, засегнати от това. Семействата на двамата студенти, които, за съжаление, загубиха живота си, както и на тези, които са в болница.Свързахме се с близките им, скоро ще говоря с тях лично. Но знайте, че ще се обединим като общност и ще се справим с това“, заяви президентът на университета „Браун” Кристина Паксън.



„Видеото, което имаме, е на заподозрения, който напуска сградата. Лицето му не се вижда. Преглеждаме много видеозаписи както в кампуса, така и от частни камери“, обясни кметът на Провидънс Брет Смайли.

Университетът „Браун“, разположен в град Провидънс, щата Роуд Айлънд, близо до Бостън, има около 11 000 студенти. Случаят е поредният в дългата поредица от стрелби в учебни заведения в САЩ, на фона на продължаващия политически застой около опитите за ограничаване на лесния достъп до огнестрелни оръжия. Съединените щати имат най-високия процент на смъртност от огнестрелно оръжие сред всички развити страни. Нито едно правителство досега не успява да се справи с този проблеми, тъй като много американци остават дълбоко привързани с правото да притежават оръжие, което е гарантирано от Конституцията.

Две деца са загинали след стрелба в щата Тексас

През 2024 г. над 16 000 души, без да се броят самоубийствата, били убити с огнестрелно оръжие, според неправителствената организация „Архив за насилието с оръжие“. Нито едно място от ежедневието не изглежда безопасно - от работното място до църквата, от супермаркета до нощния клуб, от улицата до обществения транспорт. От всички тези убийства, тези, извършени в училища или насочени срещу деца, оставят дълбок отпечатък в колективната памет. През 2022 г. град Ювалде, Тексас, беше дълбоко опечален от стрелба в начално училище, при която бяха убити 19 ученици и двама учители.

Кореспондент: Галина Петрова

Редактор: Дарина Методиева