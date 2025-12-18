Кадър/Видео:"Ройтерс"
В изпълнението се включиха 18 шведски и 3 датски самолета
Празнично настроение високо в небето. По-малко от две седмици преди Коледа шведски и датски изтребители прелетяха във формация, изобразяваща коледна елха, над Южна Швеция и Копенхаген.
Видео в социалните мрежи показва как руска ПВО сваля шейната на Дядо Коледа
В изпълнението се включиха 18 шведски и 3 датски изтребителя. По традиция всеки декември шведските Военновъздушни сили извършват подобни полети, като самолети летят във формация „Коледна елха“ над различни части на страната.Редактор: Станимира Шикова
