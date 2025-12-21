Министерството на правосъдието на Съединените щати е изправено пред заплахата от редица съдебни дела заради публикуването на ограничена и редактирана версия на досиетата на сексуалния насилник Джефри Епстийн.

Според експерти, това е крещящо нарушение на закона, изискващ почти пълното разкриване на документите. Опасенията нараснаха, след като ведомството публикува някои нови файлове за Епстийн, но премахна много други от уебсайта си без обяснение.

Сред изчезналите 16 файла са снимка, на която се виждат президентът Тръмп и Мелания до Епстийн. Снимката е показвала бюро с няколко поставени в рамки снимки, както и отворено чекмедже с допълнителни. На една от тях се виждали Тръмп, близката до Джефри Епстийн – Гислейн Максуел, и други лица. Това е една от малкото препратки към Тръмп в документите, които Министерството на правосъдието публикува на 19 декември.

Липсващите досиета подхраниха спекулациите за умишлено действие, целящо да прикрие близостта на президента с осъденият за сексуални престъпления Епстийн.

"Частичното публикуване на досиетата на Епстийн ще има негативно въздействие върху Тръмп. Тази история продължава и той продължава да отчуждава бившите си съюзници в партията, на която разчита в Конгреса. Ще видим все повече и повече републиканци в Конгреса да се дистанцират от Тръмп, защото е много ясно, че той е непопулярен", казва професорът по политически науки в Университета на Канзас Натаниел Бъркхед.

Редактор: Ивайла Маринова