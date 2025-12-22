Снимка: БТА/АП, Видео: Reuters
Недоволството е срещу правителствения натиск в държавните университети
Няколко хиляди души от цяла Сърбия се присъединиха към студентските протести в югозападната част на страната в неделя. Недоволството им е срещу това, което те определят като правителствен натиск върху държавните университети.
Това е първата по рода си демонстрация в Нови пазар - град с преобладаващо население от босненски мюсюлмани. Протестиращите твърдят, че университетското ръководство е отнело статута на редовни студенти на тези, които са отсъствали заради протестите и е уволнило десетки преподаватели.
Протестното движение, което започна след трагедията в Нови Сад, обвинява сръбския президент Александър Вучич и неговата партия в насърчаване на корупцията, лошото качество на публичните услуги и ограничаването на свободата на медиите.
Студентите в Сърбия започват подготовка за участие в предсрочни избори
"Днес сме тук, за да изпратим послание към Сърбия, че се борим за оцеляването на нашия университет, че това е въпрос, който засяга всички нас, а не само Нови Пазар", казва Дженана Ахметович.
"Всичко това, което правим е за някакво добро бъдеще. Ако не за нашето поколение, то със сигурност за бъдещото", споделя Амар Месердич.Редактор: Ивайла Маринова
