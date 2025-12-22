Премиерът на Испания Педро Санчес обяви, че министърът на приобщаването, социалната сигурност и миграцията Елма Саис е новият говорител на правителството, заменяйки на този пост Пилар Алегрия. Милагрос Толон - досегашният делегат на правителството в автономната област Кастилия-Ла Манча, пък ще оглави Министерството на образованието, професионалното обучение и спорта, предаде испанската новирнарска агенция ЕФЕ.

Санчес оповести промените в двореца "Монклоа", след като Алегрия напусна правителството, за да се кандидатира за премиер на област Арагон.

Той заяви, че новият говорител на правителството Елма Саис, която е петата подред жена на този пост при управлението на Санчес, е част от правителството от 2023 г. и има диплома по право от университета в Навара, както и че е данъчен експерт. „Преди всичко, тя е страхотен министър, с чието назначение Испания протяга ръка към 22 милиона души, даващи с вноските си своя принос към социалноосигурителната система“, каза Санчес.

Що се отнася до Толон, премиерът подчерта, че тя има диплома по география и история от университета "Комплутенсе" в Мадрид, както и диплома по педагогика от университета в Кастилия-Ла Манча, и е била учител в училището за възрастни в Толедо. Премиерът допълни, че тя е първата жена кмет на Толедо и министър в регионалното правителство на Кастилия-Ла Манча, а понастоящем заема поста на правителствен делегат в областта. "Професионалният път на Толон дава увереност, че тя ще бъде добър министър на образованието, професионалното обучение и спорта", посочи Санчес.

Същевременно испанският премиер похвали дейността на предшественичката ѝ Алегрия начело на Министерството на образованието. Той наблегна на факта, че тя е ръководила най-голямата инвестиционна инициатива в областта на образованието от десетилетия насам, благодарение на която са отпуснати рекордно високи суми за стипендии, гарантиращи равните възможности, и е подобрила условията на труд за преподавателите.

С тези назначения и в деня след изборите в автономната област Естремадура Санчес подчерта, че правителството посреща втората половина от мандата си „с ентусиазъм, нова енергия, презаредени батерии и готовност да се бори за напредък по всяка инициатива, с желание за диалог, смирение и сигурност, че разполага с най-добрите хора, които да изпълнят тази задача“.

Редактор: Станимира Шикова