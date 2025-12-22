Празничният сезон в САЩ е в разгара си. Най-хубавото време на годината обаче може да бъде и най-стресиращото. Пътуванията за празниците започнаха, а заради тях се очаква засилен трафик по пътищата и голям поток от хора на летищата и жп гарите. Как, според експертите, американците могат да се справят със ситуацията разказва Джон Лоринк от CNN.

2025 година завършва с исторически рекорд - Американската асоциация на автомобилистите прогнозира, че над 122 милиона американци ще пътуват на поне 80 км дома си.

„Има един двуседмичен период, в който хората непрекъснато пътуват”, заяви Айша Диас, говорител на Американската асоциация на автомобилистите.

От там съобщават, че почти 110 милиона ще се придвижват с автомобил, над 8 милиона ще летят със самолети, а близо 5 милиона ще използват друг вид транспорт, като автобуси и влакове. За тези, които възнамеряват да седнат зад волана, експертите препоръчват да тръгнат колкото е възможно по-рано.

„Ранните сутрини са най-подходящи, това са часовете с по-малко трафик. Няма струпване на коли и вероятността за катастрофи е по-малка”, допълни Диас.

За пътуващите със самолет също се препоръчва да тръгнат по-рано. А за тези, които може би все още търсят изгодни самолетни билети в последния момент, експертите предупреждават, че понякога наистина може да попаднете на евтини предложения. Но дали те си заслужават?Прекачванията може да са значително по-дълги, а времето за пътуване – три пъти повече, отколкото обикновено.

Редактор: Габриела Павлова