Съветът на Европейския съюз поднови днес ограничителните мерки срещу Русия с още шест месеца - до 31 юли 2026 г., гласи изявление на сайта на институцията.

Оттам съобщават още, че тези икономически мерки, въведени от ЕС за първи път през 2014 г., са значително разширени след февруари 2022 г. в отговор на "необоснованата, неправомерна и незаконна военна агресия на Русия срещу Украйна".

Понастоящем те се състоят от широк спектър от секторни мерки, включително ограничения в областта на търговията, финансите, енергетиката, технологиите, стоките с двойна употреба и луксозните такива, промишлеността, транспорта. Те обхващат и забраната за внос или трансфер на суров петрол и определени петролни продукти от Русия към ЕС, изключване на няколко руски банки от системата SWIFT и спиране на излъчването и лицензите в Европейския съюз на няколко руски медии, подкрепяни от Кремъл. Освен това, конкретни мерки позволяват на ЕС да противодейства на заобикалянето на санкциите.

Редактор: Дарина Методиева