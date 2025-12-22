Снимането на жени по целия свят се превръща в житейска мисия на Михаела Норок. Чрез обектива си румънската фотографка оспорва традиционните стандарти за красота и насочва вниманието към жени, които често са пренебрегвани.

Разказва „Дойче Веле”:

Михаела Норок се отдръпва от блясъка на списанията, избирайки да намира естествено впечатляващи, изразителни жени. За нея вдъхновението се намира в ежедневието.

Михаела е обиколила почти 100 държави, снимала е хиляди жени и казва, че е имала възможността да открие невероятни истории по света. Започнала е да се занимава с това от 2013 г. като част от проекта си „Атласът на красотата”. Нейният профил в Instagram има 440 000 последователи. Последната ѝ книга, издадена през 2025 г., е посветена на силата на жените.

Нейните портрети представят много класически красиви жени, но и такива, които се противопоставят на традиционните стандарти. А някои са оцелели след насилие, като жена от Иран, преживяла нападения с киселина.

„Поставих се на тяхно място и със сигурност знам, че нямаше да имам силата да се усмихвам отново, ако бях преживяла това, което те са преживели. Не мисля, че бих имала силата да съм добре. Те имат една специална сила, от която искам да се уча. Искам да разбера как са го направили, каква е тяхната тайна”, казва Михаела.

Тя попада на своите модели случайно. Не всеки приема. Има различни причини, поради които жените казват „не”.

„Баща ми, брат ми, съпругът ми не ми позволяват” - това е най-тъжната причина за мен”, казва Михаела.

„Винаги търся жени, които имат положителен ефект върху мен, за да науча нещо от тази жена, за да се вдъхновя от нея по някакъв начин. Обичам това”, казва Михаела.

Тя свежда обработката на снимките до минимум. Автентичността е ключова. „Надявам се, че снимките ми са естествени и създават впечатление за реалния живот. Аз не се опитвам да създам фантастичен свят. Стремя се да покажа естествения”, казва фотографката.

Снимките са високо оценени. Силните продажби мотивират Михаела и тя не е лишена от идеи за бъдещи томове. „Плановете ми за бъдещето са прости. Искам да продължа този проект. Ще върша тази работа до края на живота си. Колкото години живея, ще снимам жени и ще разказвам тяхната история. Защото сме заобиколени от много невероятни жени и никой не ги забелязва. През следващите години искам да напиша книга с жени от Румъния. След това може би книга с майки от цял свят. Не знам. Ще изследвам”, казва Михаела.

За нея красотата не познава граници. Нейният обектив доказва, че изобщо не става въпрос за норми. Красотата идва отвътре – от увереност и автентичност.

Редактор: Ина Григорова