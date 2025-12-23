Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис заяви, че правителството няма да се поддаде на изнудване от страна на фермерите, които протестират заради забавени изплащания на европейски субсидии и нарастващи разходи за производство. Той отново ги призова към разговори, съобщи електронното издание на в. „Катимерини".

Земеделците продължават да блокират основни магистрали в цяла Гърция преди предстоящите празници, а властите са принудени да реорганизират движението. Някои групи фермери обявиха, че ще отворят магистралите от вторник до петък, за да улеснят пътуванията по Коледа, след което ще преценят как да продължат протестните си действия в дните преди Нова година.

„Време е да поемем обща отговорност към обществото“, каза Мицотакис на заседание на правителството, обръщайки се към фермерите. „Нашите съграждани не трябва да страдат, нито да бъдат изложени на риск от пътни инциденти. Пътната полиция ще има водеща роля".

Мицотакис поканил фермерите на среща, за да обсъдят исканията им, но без успех.

„На тези, които предпочитат парадокса да имат искания, но да не водят на диалог, отговаряме, че правителството няма да се поддаде на изнудване. Няма да има дискриминация в полза на една социална група за сметка на други“, добави той, като призна, че много от исканията на фермерите са справедливи.

По-рано във вторник правителствен източник каза, че кабинетът няма намерение да отстъпва пред това, което определя като „неразумни искания“, но разглежда допълнителни мерки за облекчение, насочени към намаляване на напрежението и показване на готовност за диалог.

