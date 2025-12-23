Снимка: БТА
Ръководителите на 29 американски мисии са получили уведомление, че службата им изтича през януари
Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп предприема мащабни кадрови промени в дипломатическата служба, като отзова свои представители от редица чуждестранни мисии, предава „Асошиейтед прес“, цитирани от БНР.
Ръководителите на 29 американски мисии в чужбина са получили уведомление, че срокът на службата им изтича през януари. Те са заели постовете си при управлението на Джо Байдън. Най-голям брой на отзовани са в Африка.
Кадровите промени се отнасят и до американските посолства в Армения, Северна Македония, Черна гора и Словакия.
През юли Държавният департамент е започнал масови съкращения като част от плана на държавния секретар Марко Рубио за реорганизация на ведомството.
Планът на Рубио предвижда още затваряне на няколко консулства и спиране на някои програми.Редактор: Ралица Атанасова
