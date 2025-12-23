Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп предприема мащабни кадрови промени в дипломатическата служба, като отзова свои представители от редица чуждестранни мисии, предава „Асошиейтед прес“, цитирани от БНР.

Ръководителите на 29 американски мисии в чужбина са получили уведомление, че срокът на службата им изтича през януари. Те са заели постовете си при управлението на Джо Байдън. Най-голям брой на отзовани са в Африка.

Кадровите промени се отнасят и до американските посолства в Армения, Северна Македония, Черна гора и Словакия.

През юли Държавният департамент е започнал масови съкращения като част от плана на държавния секретар Марко Рубио за реорганизация на ведомството.

Планът на Рубио предвижда още затваряне на няколко консулства и спиране на някои програми.

