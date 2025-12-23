Американският президент Доналд Тръмп обяви амбициозен план Военноморските сили на САЩ да построят нов клас големи бойни кораби, като част от по-широка визия за създаване на т.нар. „Златен флот“.

„Те ще бъдат най-бързите, най-големите и стократно по-мощни от всеки боен кораб, строен някога“, заяви Тръмп по време на обявлението в курорта си Мар-а-Лаго във Флорида.

Според американския държавен глава корабите, първият от които ще носи името USS Defiant, ще бъдат по-дълги и по-големи от бойните кораби клас „Айова“ от времето на Втората световна война. Те ще бъдат въоръжени с хиперзвукови ракети, ядрени крилати ракети, електромагнитни оръдия и мощни бойни лазери - технологии, които Военноморските сили в момента разработват на различни етапи.

Тръмп не изключва възможността за война с Венецуела

Обявлението идва, само месец след като Военноморските сили се отказаха от плановете си да построят нов малък боен кораб заради забавяния и превишаване на разходите. Вместо това беше взето решение да се използва модифицирана версия на кораб от типа патрулен катер на Бреговата охрана, който до неотдавна е бил в производство. Освен това Военноморските сили не успяха да завършат навреме и в рамките на бюджета други нови проекти като самолетоносачите клас „Форд“ и подводниците клас „Колумбия“.

Междувременно флотът среща сериозни затруднения при въвеждането в експлоатация на част от технологиите, които според Тръмп ще бъдат на борда на новия кораб.

Военноморските сили са похарчили стотици милиони долари и повече от 15 години в опити да внедрят електромагнитно оръдие на боен кораб, преди окончателно да прекратят програмата през 2021 г.

Лазерните технологии постигнаха по-голям напредък през последните години и вече се внедряват на кораби на флота, но използването им остава ограничено. Една лазерна система, предназначена да заслепява или извежда от строя сензорите на дронове, вече е инсталирана на 8 разрушителя след 8 години разработка.

Разработването на ядрени крилати ракети или разполагането им на бойни кораби може също да наруши договори за неразпространение на оръжия, които САЩ са подписали с Русия.

Американски официален представител, пожелал анонимност поради чувствителността на текущите планове, заяви, че в момента новият кораб се проектира. Планира се началото на строителството да започне около 2030 година.

Тръмп: Задържахме много голям танкер с петрол край бреговете на Венецуела

Както Тръмп, така и министърът на Военноморските сили Джон Фелан описаха новия боен кораб от клас „Тръмп“ като духовен наследник на бойните кораби от ХХ век. Исторически погледнато обаче, понятието „боен кораб“ традиционно се е отнасяло до много конкретен тип плавателен съд - голям, тежко брониран кораб с масивни артилерийски оръдия, предназначен да обстрелва други кораби или цели на сушата.

Този тип кораби достига своя връх по време на Втората световна война, като най-големите американски бойни кораби - клас „Айова“, са с водоизместване около 60 000 тона. След войната обаче ролята на тези бойни кораби в съвременните флотове бързо намалява за сметка на самолетоносачите и ракетните системи с голям обсег.

Военноморските сили на САЩ все пак модернизират четири бойни кораба клас „Айова“ през 80-те години, като добавят крилати и противокорабни ракети, както и съвременни радари, но до 90-те години и четирите кораба са извадени от експлоатация.

Според наскоро създаден уебсайт, посветен на „Златния флот“, новият „боен кораб с управляеми ракети“ ще бъде приблизително със същите размери като корабите клас „Айова“, но ще тежи около 2 пъти по-малко - приблизително 35 000 тона. Ще има и значително по-малък екипаж от 650 до 850 моряци. Основното му въоръжение ще бъдат ракети, а не големи корабни оръдия.

Тръмп отдавна има конкретна идея за състава и облика на военноморския флот, като понякога предпочита запазването на по-стари технологии вместо пълна модернизация.

САЩ обявиха военна операция срещу наркотрафика в Западното полукълбо

По време на първия си мандат той без успех настояваше за връщане към парните катапулти за изстрелване на самолети от най-новите самолетоносачи, вместо използването на по-модерната електромагнитна система. Той също така се е оплаквал пред Фелан от външния вид на разрушителите на флота и е критикувал корабите за това, че са покрити с ръжда.

Фелан разказа пред сенаторите по време на изслушването си за утвърждаване на поста, че Тръмп му е писал многократно много късно през нощта относно ръждясали кораби или такива в корабостроителници и го е питал какво прави по въпроса.

По време на посещение в корабостроителница през 2020 г., която е работила по вече отменената фрегата клас „Констелейшън“, Тръмп заяви, че лично е променил дизайна на кораба. „Погледнах го и си казах: “Това е ужасно грозен кораб, нека го направим красив”, споделя тогава Тръмп.

В понеделник америкаснкият президент заяви, че ще има пряка роля и в проектирането на този нов боен кораб. „Военноморските сили на САЩ ще ръководят дизайна на тези кораби заедно с мен, защото аз съм човек с много силно чувство за естетика“, твърди Тръмп.

Фелан, от своя страна заяви, че новият USS Defiant ще вдъхва страхопочитание и уважение към американското знаме всеки път, когато влезе в чуждо пристанище.

