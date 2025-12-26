По-малко от седмица остава до смяната на официалната валута у нас. На 1 януари банковите ни сметки ще бъдат автоматично превалутирани – без такси, по фиксирания курс. Нито лихвите, нито вноските по кредитите, изтеглени до края на 2025 година, ще се променят на 1 януари 2026 г., а само ще се превалутират в евро.

„Когато имаме кредит с фиксиран лихвен процент, той се запазва абсолютно същият. Когато имаме кредит с променлив лихвен процент, той е вързан с бенчмарк или индекси преди датата на въвеждането на еврото”, поясни главният секретар на Асоциацията на банките в България Джеймс Йоловски.



„През януари хората могат просто да си внесат същата вноска в евро. За февруари трябва да предвидят и да се осведомят какво ще се случи с вноската и дали ще се промени”, добави финансовият консултант Деян Василев.