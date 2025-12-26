САЩ нанесоха удари от въздуха в Нигерия. Цел на американската армия са били бойци на терористичната организация ИДИЛ в северозападната част на африканската страна.

Съединените щати и Йордания нанесоха удари в Сирия

Намесата е станала след искане от правителството, написа президентът Доналд Тръмп. Ударите са в отговор на нападения, които радикалните ислямисти извършили срещу християни в района.

Африканското командване на американските военни заяви, че ударът „е убил множество бойци на ИДИЛ“. Нигерийският външен министър Юсуф Тугар обяви, че това е „съвместна операция срещу терористи“ и няма нищо общо с конкретна религия.

Редактор: Станимира Шикова