Действията са в отговор на нападения, които радикалните ислямисти извършили срещу християни в района
САЩ нанесоха удари от въздуха в Нигерия. Цел на американската армия са били бойци на терористичната организация ИДИЛ в северозападната част на африканската страна.
Съединените щати и Йордания нанесоха удари в Сирия
Намесата е станала след искане от правителството, написа президентът Доналд Тръмп. Ударите са в отговор на нападения, които радикалните ислямисти извършили срещу християни в района.
Африканското командване на американските военни заяви, че ударът „е убил множество бойци на ИДИЛ“. Нигерийският външен министър Юсуф Тугар обяви, че това е „съвместна операция срещу терористи“ и няма нищо общо с конкретна религия.Редактор: Станимира Шикова
