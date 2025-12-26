Общо 15 души са ранени при нападение с нож и белина, извършено във фабрика за производство на гума в Япония в петък. Задържан е 38-годишен мъж, съобщава ABC News.

Общо 8 от пострадалите са били намушкани с нож, а останалите - залети с веществото, за което към момента властите смятат, че е белина. Петима от пострадалите са в критично състояние.

Заподозреният е обвинен в опит за убийство.

Престъплението е извършено във фабриката на "Йокохама Ръбър къмпани" в град Мишима, западно от Токио.

Редактор: Ралица Атанасова