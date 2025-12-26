Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху обяви официалното признаване на „независимата и суверенна държава“ Сомалиленд, което е първото по рода си за тази самопровъзгласила се република, която се отдели от Сомалия и досега не беше призната от никоя друга държава, предаде АФП.

„Премиерът Нетаняху, неговият министър на външните работи Гидеон Саар и президентът на Република Сомалиленд подписаха съвместна и взаимна декларация“, се посочва в съобщение на кабинета на израелския премиер.

Президентът на Сомалиленд Кабдираксман Сиро приветства „историческото“ признаването на самопровъзгласилата се република: „Тази стъпка бележи началото на стратегическо партньорство, което насърчава взаимните интереси, укрепва регионалния мир и сигурност и носи общи ползи за всички заинтересовани страни, без да накърнява никоя от тях“, написа той в X.

Сомалиленд, територия с размерите на Уругвай (175 000 км2) в северозападния край на Сомалия, едностранно обяви независимостта си през 1991 г. Оттогава функционира автономно, със собствена валута, армия и полиция, и се отличава с относителна стабилност в сравнение със Сомалия, подкопана от ислямисткото въстание на шебаб и хроничните политически конфликти.

Редактор: Емил Йорданов