Няколко души, включително три деца, са ранени при сблъсък на девет автомобила на магистрала в централната част на Германия. Това съобщава ДПА, позовавайки се на местната полиция.

Катастрофа с 56 коли в Япония взе жертва, ранени са десетки (ВИДЕО)

Колите са катастрофирали, когато шофьорите са започнали рязко да пускат спирачки поради мъгла, обгръщаща магистрала A7 близо до град Росдорф, на около 100 километра южно от Хановер. Видимостта им е била допълнително затруднена от залязващото слънце.

Кола "кацна" на покрив на плевня в Германия, има ранени

Възрастен и дете са получили сериозни наранявания, съобщи полицията. Магистралата е временно затворена, тъй като осем от колите е трябвало да се извлекат. Общите щети се оценяват на над 150 хил. евро.

Редактор: Станимира Шикова