Масова катастрофа с 56 превозни средства на основна магистрала в префектура Гунма, Централна Япония, взе жертва. Ранени са други 26 души. Загиналата е 77-годишна жена от западната част на Токио, посочват местните власти.

Верижният инцидент е станал в 19:30 часа местно време на магистрала „Кан-Ецу” в Минаками. Два камиона са поднесли на заледения път и са се ударили един в друг. В тях са се врязали движещите се отзад автомобили, посочват от полицията. При масовия удар около 10 от превозните средства са се подпалили.

Заради тежката катастрофа магистралата е била затворена. Образували са се огромни опашки от чакащи автомобили, съобщават местни медии. Пътуващите между Канто и Ниигата бяха посъветвани да изберат алтернативен маршрут, защото отварянето на магистралата ще отнеме по-дълго време от очакваното. Причината необходимостта от разчистването на множеството катастрофирали автомобили, посочват от полицията.

