Петима лекари са разследвани, след като 50-годишна жена и 15-годишната ѝ дъщеря починаха от хранително отравяне, съобщи агенция АНСА. Двете починали италианки консумирали развалена риба в заведение за бързо хранене в навечерието на Коледа близо до град Кампобасо, южно от Неапол.

Съпругът на починалата жена, който също ял от храната, е хоспитализиран в болница в Рим и остава в тежко състояние.

Над 150 души са в болници в Анкара със съмнения за хранително отравяне

Прокуратурата започнала разследване срещу петимата лекари за непредумишлено убийство и причиняване на телесна повреда поради небрежност. По данни на разследването жената и дъщеря ѝ били приети в болница два пъти и съответно два пъти изписани преди третата и последна хоспитализация, завършила фатално.

