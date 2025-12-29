Тайландската армия обвини Камбоджа в нарушение на наскоро подписаното споразумение за прекратяване на огъня, постигнато след седмици на смъртоносни сблъсъци по общата граница, предаде "Франс прес".

Според официално изявление в неделя вечерта тайландските военни са засекли „повече от 250 безпилотни летателни апарата“, излетели от камбоджанска територия и навлезли във въздушното пространство на Тайланд.

От тайландската армия определят действията като провокация и нарушение на договорените мерки за намаляване на напрежението, които противоречат на съвместната декларация, подписана по време на заседание на двустранната гранична комисия.

Камбоджанският външен министър Прак Сокхон обаче заяви по държавната телевизия, че двете страни вече са обсъдили случая и са се договорили да го разследват и „да го решат незабавно“, като го определи като „малък инцидент, свързан с полети на дронове по граничната линия“.

В събота Тайланд и Камбоджа се договориха за „незабавно“ прекратяване на огъня, с което целят да сложат край на възобновените сражения, отнели живота на десетки хора и довели до разселването на над един милион души през този месец. Боевете обхванаха почти всички гранични провинции от двете страни и провалиха по-ранно примирие. Съгласно новото споразумение двете държави се ангажираха да спрат огъня, да замразят придвижването на войски и да си сътрудничат в разминирането и борбата с киберпрестъпността.

Редактор: Ралица Атанасова