Снимка: БТА/Видео:"Ройтерс"
-
„ЕПИЗОД 365”: Най-важните събития през 2025 година (ЧАСТ 1)
-
Скандал и заплахи в Гелеменово: "Напоителни системи" спря укрепването на дигата и сигнализира прокуратурата
-
"Ничия земя": За мисията в Нови хан и първата Коледа без отец Иван (ВИДЕО)
-
МВР: Не давайте пари на непознати, които предлагат по-добри условия за обмяна на левове в евро
-
Над 320 хиляди жители на Киев останаха без ток след масирана атака
-
Спортни новини (27.12.2025 - обедна)
Сраженията по границата продължиха 20 дни
Тайланд и Камбоджа се споразумяха да прекратят ожесточените гранични сблъсъци, продължили няколко седмици, които са най-тежките боеве между двете съседни южноазиатски държави от години, предаде "Ройтерс".
„Двете страни се споразумяха да задържат настоящото разположение на войските без по-нататъшни движения“, се казва в съвместно изявление на министерствата на отбраната на двете страни. Примирието влезе в сила точно на обяд местно време (7 ч. българско).
„Всякакви подкрепления ще повишат напрежението и ще повлияят отрицателно на дълговременните опити за разрешаване на ситуацията“, се казва в изявление на министерството на отбраната на Камбоджа, публикувано в социалните мрежи.
Тайланд бомбардира границата с Камбоджа, докато преговорите за прекратяване на огъня продължават
Споразумението, подписано от тайландския министър на отбраната Натафон Накфанит и камбоджанския му колега Теа Сейха, слага край на продължилите 20 дни сражения, при които бяха убити най-малко 101 души, а повече от половин милион бяха разселени от двете страни на границата. Сблъсъците започнаха отново в началото на декември, след като американският президент Доналд Тръмп беше посредник за предишното прекратяване на огъня през юни.
Междувременно Камбоджа обвини Тайланд, че в събота е нанесъл въздушен удар в северозападната част на страната, точно в момента, когато двете страни продължаваха да преговарят за спиране на огъня.
Не стихват подновените сражения между Тайланд и Камбоджа
Министерството на отбраната на Камбоджа съобщи, че Тайланд е разположил изтребители F-16, за да хвърлят четири бомби върху цел в Серей Саофоан в северозападната провинция Бантеай Меанчей.
В петък Камбоджа съобщи, че при подобна атака е хвърлила 40 бомби над цел в село Чок Чей в същата провинция. Тайландската армия потвърди за атаката, като заяви, че е проведена съвместна операция между армията и военновъздушните сили за защита на провинция Са Каео, която граничи с Бантеей Меанчей и където двете държави имат припокриващи се териториални претенции.Редактор: Станимира Шикова
Последвайте ни