Не стихват подновените сражения между Тайланд и Камбоджа за спорната граница. И двете страни се обвиняват взаимно за започването на насилието.

Тайланд твърди, че нейните войски са отговорили на камбоджански обстрел, включително чрез въздушни удари по спорната граница.

Въпреки мирния пакт: Нови сблъсъци между Тайланд и Камбоджа, хиляди цивилни се евакуират

От Министерството на отбраната на Камбоджа твърдят, че тайландските сили са атакували първи. През юли граничният спор прерасна в петдневен конфликт, преди да бъде сключено споразумението за прекратяване на огъня с посредничеството на американския президент и премиера на Малайзия.

