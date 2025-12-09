Снимка: БГНЕС/ЕПА
-
Над 30 ранени след мощното земетресение в Япония (ВИДЕО+СНИМКИ)
-
Въпреки мирния пакт: Нови сблъсъци между Тайланд и Камбоджа, хиляди цивилни се евакуират
-
54 двойки се ожениха на масова сватба в Газа
-
Нетаняху е подал официално искане за помилване до президента на Израел
-
Силно земетресение взе жертви в Бангладеш (ВИДЕО+СНИМКИ)
-
Рекорден брой нападения на Западния бряг: Еврейски заселници атакуват палестинците
През юли граничният спор прерасна в петдневен конфликт, преди да бъде сключено споразумение
Не стихват подновените сражения между Тайланд и Камбоджа за спорната граница. И двете страни се обвиняват взаимно за започването на насилието.
Тайланд твърди, че нейните войски са отговорили на камбоджански обстрел, включително чрез въздушни удари по спорната граница.
Въпреки мирния пакт: Нови сблъсъци между Тайланд и Камбоджа, хиляди цивилни се евакуират
От Министерството на отбраната на Камбоджа твърдят, че тайландските сили са атакували първи. През юли граничният спор прерасна в петдневен конфликт, преди да бъде сключено споразумението за прекратяване на огъня с посредничеството на американския президент и премиера на Малайзия.Редактор: Цветина Петкова
Последвайте ни