Забавен експеримент, който можете да изпробвате - ако имате котка или куче, поставете лакомство в тънък, празен съд и вижте коя лапа ще използва, за да го вземе. Ако науката е права, повечето мъжки екземпляри ще предпочетат лявата си лапа, а повечето женски – дясната. Много животни са амбилатерални (нечовешкият еквивалент на амбидекстър) и понякога това е свързано с пола.

Друг път разликите съществуват на ниво вид. Около 85–90% от нас, хората, предпочитаме дясната си ръка и не сме единствените. Сред приматите повечето шимпанзета, горили, бабуини и котешки лемури също предпочитат да използват дясната си ръка, но рокселановия ринопитек, бразовата морска котка и орангутаните са склонни да използват лявата си ръка. Това подкрепя идеята, че предпочитанията са свързани с начина на живот. Сред изброените видове, десничарите са предимно земни обитатели, докато левичарите предпочитат живот по дърветата.

Според теорията за произхода на доминираща ръка, ранните примати живели по дърветата и използвали доминиращата си лява ръка, за да хващат храна и клони, докато се държали за дървото с дясната. След това, като се адаптирали към живота на земята, започнали да използват повече дясната си ръка, която с времето станала доминираща. Теорията има своите критици, които посочват факта, че някои примати не следват правилата.

Дебелото лори е дървесен вид, но предпочита дясната си ръка, докато сивите лангури живеят на земята и са предимно левичари. Допълнителна объркване създават лъскавите черни какадута, които държат шишарки с лявото си краче, моржовете, които предпочитат да използват дясната си перка, за да търсят миди, и ръждивовратните кенгура, които предпочитат да използват дясната си лапа, за да достигнат храната.

