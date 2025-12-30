Министър-председателят на Полша Доналд Туск обсъжда положението в Украйна с другите европейски лидери, съобщи полски правителствен говорител.

"Премиерът Доналд Туск ще участва в нов разговор с европейските лидери за Украйна", съобщи говорителят Адам Шлапка.

Белият дом: Тръмп проведе положителен телефонен разговор с Путин

Срещата е част от продължаващите от ноември дипломатически усилия за прекратяване на най-кръвопролитния конфликт в Европа след Втората световна война. Володимир Зеленски и преговарящи от Киев разговаряха по телефона със специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф, след срещата между украинския президент и американския му колега Доналд Тръмп и последвалите дискусии с европейските лидери.

Също вчера Русия обвини Украйна, че се е опитала атакувала резиденция на президента Владимир Путин и обеща ответни действия. Киев определи твърденията на Москва като безпочвени и целящи да торпилират преговорите за мир.

