Блокадите на гръцките фермери продължават вече седмици
Пътуването към Гърция остава силно затруднено заради продължаващите седмици наред протести на гръцки фермери, които на места блокират пътища и гранични пунктове с часове. По последна информация част от блокадите този път ще продължат до 5 януари 2026 година.
Към момента граничният пункт „Кулата – Промахон“ остава единственият напълно отворен за преминаване както на леки, така и на тежкотоварни автомобили и в двете посоки.
Нови блокади на гранични пунктове и магистрали в Гърция: Ще бъде ли спряно движението около Нова година
Вчера стана ясно, че граничен пункт „Илинден – Екзохи“ е затворен от протестиращи гръцки фермери за неопределено време за тирове и в двете посоки. Ограниченията важат само за тежкотоварния трафик, но създават сериозни затруднения за международните превози.
Заради фермерското недоволство е преустановено и движението на тирове на граничен пункт „Капитан Петко войвода – Орменион“ в посока към Гърция. По информация на властите то няма да бъде възстановено до 5 януари догодина.
Протестите на гръцките фермери са свързани с искания за по-високи субсидии, компенсации за поскъпналите горива и по-добри условия на труд.Редактор: Ралица Атанасова
