Историята познава много войни, започнали заради политически амбиции, териториални спорове или икономически интереси. Но понякога поводът е толкова нелеп, че звучи почти невероятно. Такъв е случаят с Втората китайско-японска война, избухнала през 1937 година. Изчезването на японски войник поставя началото на кървавия конфликт.

Инцидентът на моста Марко Поло

Събитието, което влиза в историята като Инцидента на моста Марко Поло, се случва на 7 юли 1937 г. край Пекин. Районът е напрегнат – там минава граница между Японската империя и Китай, а военното присъствие от двете страни е засилено.

По време на нощни военни учения японски и китайски части си разменят изстрели. Първоначално нищо не подсказва, че ситуацията ще ескалира сериозно. Докато японците не установяват нещо тревожно - един от техните войници не се върнал в лагера.

Изчезналият войник се казва Шимура Кокоджиро. Японското командване решава, че той е пленен от китайците. Това предположение се оказва достатъчно, за да се вземе съдбоносно решение. На 8 юли 1937 г. Япония започва военни действия срещу Китай. Войната вече е факт.

Истината, която идва твърде късно

Само часове по-късно се случва нещо абсурдно. Шимура Кокоджиро се завръща в лагера. Оказва се, че през нощта се е отделил, за да отиде до тоалетна, загубил се е в тъмното и не е успял да намери пътя обратно. Върнал се е чак на следващия ден, но вече е късно. Войната е започнала.

Случаят с изчезналия войник показва колко крехки могат да бъдат мирът и разумът в условия на напрежение. Една човешка грешка, едно погрешно предположение – и светът се оказва въвлечен в мащабен военен конфликт. Понякога историята не се променя от велики планове, а от най-обикновени, човешки случки.

