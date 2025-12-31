Днес името на Зигмунд Фройд се свързва с психоанализата, тълкуването на сънищата и изследването на човешката психика. Някои от лечебните методи, които е използвал и препоръчвал обаче, звучат направо скандално от гледна точка на съвременната медицина. Какво лечение предписвал понякога Фройд за физически и психически разстройства? Отговорът е терапия с кокаин.

Днес кокаинът е известен като тежък наркотик, водещ до силна зависимост. В края на XIX век обаче той не е възприеман по този начин. По онова време веществото се използва като анестетик и стимулант, а рисковете от пристрастяване все още не са напълно осъзнати.

Фройд започва да експериментира с кокаин още като млад лекар. Той не само го изписва на свои пациенти, но и изпробва действието му върху себе си в продължение на около 12 години.

В свои трудове Фройд описва ефектите на кокаина като:

► потискане на глада и съня

► намаляване на умората

► повишаване на концентрацията

► изостряне на интелектуалните способности

Според него веществото му е помагало да се справя с психическа и физическа умора и е смятал, че може да има лечебно приложение. По-късни научни изследвания категорично доказват, че кокаинът води до тежка зависимост и сериозни увреждания, което напълно отрича идеята за терапевтичното му използване. Именно тези открития слагат край на подобни „лечения“.

