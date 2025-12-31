Снимка: gettyimages
-
Нелепа случка подпалва Втората китайско-японска война през 1937 г.
-
Кое изобретение е измислено от паяк векове преди хората да го открият
-
Неврометрия: Как да открием таланта и скрития потенциал на детето?
-
Как украинската народна песен „Щедрик“ се превърна в Carol of the Bells
-
Бейби бум през годината в зоопарка в Бургас: Сред новородените - снежнобяла алпака и носати мечета
-
2025 година в кадрите на "Етюд-и-те на София"
Австрийският невролог и психолог препоръчвал терапия с кокаин
Днес името на Зигмунд Фройд се свързва с психоанализата, тълкуването на сънищата и изследването на човешката психика. Някои от лечебните методи, които е използвал и препоръчвал обаче, звучат направо скандално от гледна точка на съвременната медицина. Какво лечение предписвал понякога Фройд за физически и психически разстройства? Отговорът е терапия с кокаин.
Днес кокаинът е известен като тежък наркотик, водещ до силна зависимост. В края на XIX век обаче той не е възприеман по този начин. По онова време веществото се използва като анестетик и стимулант, а рисковете от пристрастяване все още не са напълно осъзнати.
"Един килограм може да убие 500 000 души": Фентанилът ударно проби и у нас, примесват го с други наркотици
Фройд започва да експериментира с кокаин още като млад лекар. Той не само го изписва на свои пациенти, но и изпробва действието му върху себе си в продължение на около 12 години.
В свои трудове Фройд описва ефектите на кокаина като:
► потискане на глада и съня
► намаляване на умората
► повишаване на концентрацията
► изостряне на интелектуалните способности
Според него веществото му е помагало да се справя с психическа и физическа умора и е смятал, че може да има лечебно приложение. По-късни научни изследвания категорично доказват, че кокаинът води до тежка зависимост и сериозни увреждания, което напълно отрича идеята за терапевтичното му използване. Именно тези открития слагат край на подобни „лечения“.
Повече гледайте във видеото.Редактор: Калина Петкова
Последвайте ни