Празничната трапеза може да предизвика неочаквани оплаквания. Лекари отчитат, че и по Коледа, и в първия ден от Новата година в спешните кабинети постъпват пациенти с оплаквания от прекомерната консумация на храни и алкохолни напитки. Също така празничните емоции понякога довеждат до инфаркти и други сърдечни проблеми. Променя ли се културата на българите по празниците?



След поредицата от боб, сарми, зелник, чушки и червено вино за Бъдни вечер, днес въпросът е с каква трапеза ще изпратим 2025-а.

„Обилно алкохол, месо, всичко, което е нужно за Новата година, ще си го позволим”, казва Петър.

„Аз съм готвач по принцип. Повечето неща на масата ще е сухи мезета, ядки, баница. Печеното месо – на бавен огън, да се маринова предварително. Умерено от всичко”, твърди Николай.

Равносметката от спешните кабинети показва, че българинът може да се мени, но културата му на маса – не.

„Типичният българин сяда и яде до преяждане, до пръскане. Винаги на Коледа, на НГ в гастроентерологията има много спешни случаи. Руската салата е като бомба, сармите няма да ги коментирам. Туршията, алкохолът. За българина 100-200 мл на ден със салата са норма, а според СЗО е алкохолизъм”, обясни д-р Иван Лютаков.

А вредните навици на маса не са за подценяване.



„Като се преяде често има риск от панкреатит, започват остри коремни болки, ходят по спешни отделения. Другите стандартни оплаквания са рефлуксните – силни киселини, парене, които симулират инфаркт. Ако има подлежащи камъни в жлъчката, това са така наречените жлъчни кризи”, допълни лекарят.

Освен стомашните оплаквания, комбинацията от много храна, различна по вид, и голямото количество алкохол – води някои празнуващи и в Кардиологията.

„Традиционно преобладават солените храни като кисело зеле, домашни колбаси, солени тестени изделия, саламурено сирене. Чрез тях често си набавяме повече от необходимото количество сол. Повишеният прием на сол води до задържане на течности, повишено кръвно и претоварване на сърцето. Приемът на голямо количество алкохол за кратък интервал от време е особено опасно за сърцето”, обясни д-р Ренета Пелтегова.

А за да не се озовем от масата в спешното отделение, лекарите съветват – изкушенията да бъдат с мярка.